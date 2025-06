Villa Pamphilj la donna morta non era una senzatetto | depilata unghie e capelli curati negativa alla droga

Una tragica scoperta a Villa Pamphilj scuote l'opinione pubblica: la donna trovata senza vita, insieme alla figlia, non era una senzatetto come si ipotizzava inizialmente. Con un aspetto curato e negativa alle sostanze stupefacenti, il caso si complica ulteriormente. Gli investigatori si concentrano ora sulle impronte digitali sul vestitino della piccola, sperando di fare luce su un episodio che ha sconvolto tutta la comunità. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Gli investigatori ipotizzano che la donna trovata morta insieme a sua figlia a Villa Pamphilj non sia una senzatetto. Negativa alle droghe, ha unghie e capelli curati ed è depilata. Si cercano le impronte digitali del killer sul vestitito della bimba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Continuano le indagini sulla donna trovata morta a villa Pamphilj, a Roma. A pochi metri dal cadavere è stato rinvenuto anche il corpicino di una bambina di età compresa tra i 6 mesi e un anno. L'ipotesi è che si tratti di madre e figlia: le due, forse straniere ori Partecipa alla discussione

Le unghie laccate, l'aspetto curato, il cappello: cosa sappiamo della donna morta a Villa Pamphili | Il tatuatore: in quei segni una bandiera Partecipa alla discussione

Villa Pamphilj: l'esito del test sul Dna conferma che le vittime sono madre e figlia - La madre vista da testimoni con un “fagotto” tra le braccia, forse la bimba trovata morta a 100 metri da lei, deceduta forse ...