Villa Pamphili trovata la tutina della bimba | cosa si sospetta

Villa Pamphili è al centro di un inquietante mistero: la scoperta di una tutina rosa, accuratamente piegata e trovata vicino al corpo di una bambina, ha sollevato molte domande. Questo piccolo indizio potrebbe svelare dettagli cruciali sulla tragica vicenda, alimentando sospetti e ipotesi sull’accaduto. Le indagini si concentrano ora su questo frammento di vita, sperando di fare luce su quanto accaduto alla piccola e alla sua famiglia.

Un piccolo abito estivo rosa, immacolato e accuratamente piegato, ha catalizzato l’attenzione degli investigatori nel caso della bambina trovata priva di vita a Villa Pamphili. L’abito è stato rinvenuto in un cestino dei rifiuti, a breve distanza dal luogo in cui è stato scoperto il corpo senza vita della piccola, situato a circa duecento metri da quello della madre. Le analisi del DNA hanno confermato ieri il legame madre-figlia tra le vittime. Leggi anche: Leggi anche: Garlasco, la nuova pista investigativa degli inquirenti Ipotesi di un crimine frettoloso. La tutina di cotone che la bambina indossava potrebbe essere stata rimossa in modo sbrigativo dall’assassino, forse per eliminare eventuali tracce compromettenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Villa Pamphili, trovata la tutina della bimba: cosa si sospetta

