Trovato un vestitino rosa che potrebbe appartenere alla piccola: si cercano le tracce dell'assassino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Villa Pamphili, madre e figlia trovate morte: la donna non faceva uso di droghe

#Tg2000 - #Giallo di #VillaPamphili, le vittime sono madre e figlia #10giugno #Tv2000 #Roma #omicidio @tg2000it Partecipa alla discussione

Le vittime del ritrovamento shock nel parco di Roma sono madre e figlia. Lo ha confermato il test del Dna. La Procura indaga per omicidio aggravato. Due testimoni avrebbero visto un uomo con una bambina la sera prima. #VillaPamphili #Omicidio #Roma #M Partecipa alla discussione

