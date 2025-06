Villa Pamphili madre e figlia morte | nessuna traccia di droghe

Una tragedia avvolta nel mistero scuote Villa Pamphili: una giovane madre e la sua neonata sono state trovate senza vita, con le prime analisi che escludono l'uso di droghe comuni come eroina o cocaina. Il caso solleva interrogativi profondi e richiama l’attenzione sulle circostanze di questa drammatica perdita. Le indagini continueranno per fare luce su una vicenda che ha scosso l’intera comunità romana.

Non aveva assunto sostanze stupefacenti comuni, come eroina o cocaina, la giovane donna trovata morta sabato pomeriggio nel parco di Villa Pamphili a Roma, a circa 200 metri dal cadavere della figlia nata da pochi mesi. È quanto emerge dai primi risultati delle analisi tossicologiche effettuate nell’ambito dell’autopsia. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni con accertamenti più approfonditi, volti a rilevare eventuali tracce di droghe sintetiche o farmaci. Le indagini sulle vittime di Villa Pamphili. La donna, che secondo gli inquirenti potrebbe avere tra i 20 e i 30 anni, rimane ancora senza nome. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, madre e figlia morte: nessuna traccia di droghe

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - figlia - madre

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Villa Pamphili, madre e figlia trovate morte: la donna non faceva uso droghe #roma #villapamphili #11giugno https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/roma-madre-figlia-morte-donna-non-faceva-uso-droghe_99490064-202502k.shtml… Partecipa alla discussione

== #VillaPamphili, il #Dna conferma: le vittime sono madre e figlia https://agi.it/cronaca/news/2025-06-10/duplice-omicidio-villa-pamphili-richiesta-aiuto-autorita-europee-31795999/… #AGI via @Agenzia_Italia @A890Giada Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Villa Pamphili, i corpi ritrovati sono di una madre e della figlia. Si cerca un uomo dell’Est Europa; Madre e figlia trovate morte a villa Pamphili: la donna era curata e non faceva uso di stupefacenti; Villa Pamphili, cosa sappiamo della donna trovata morta: le unghie laccate, l'aspetto curato.

Villa Pamphili, madre e figlia morte: nessuna traccia di droghe - Non aveva assunto sostanze stupefacenti comuni, come eroina o cocaina, la giovane donna trovata morta sabato pomeriggio nel parco di Villa Pamphili a Roma, a ...