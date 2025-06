Villa Pamphili le vittime sono madre e figlia | al vaglio testimonianze

Le vittime di Villa Pamphili, madre e figlia neonata, suscitano un’ondata di emozione e mistero nella capitale. Le indagini della polizia si concentrano sui quattro tatuaggi ritenuti chiave per identificare i corpi trovati nei giorni scorsi, sperando di portare alla luce la verità e offrire un nome alle vittime. La comunità attende con ansia sviluppi che possano fare luce su questa tragica vicenda.

La speranza di identificare madre e figlia neonata, trovate cadaveri a villa Pamphili a Roma, è appesa a quattro tatuaggi diffusi dalla polizia. Proseguono senza sosta le indagini della Polizia sulla tragica scoperta avvenuta sabato scorso a Villa Pamphili, uno dei parchi storici della capitale, dove sono stati rinvenuti i corpi senza vita di una donna e di una bambina. Le verifiche investigative infatti sono state intensificate dopo alcune segnalazioni arrivate al numero di emergenza 112, in seguito alla diffusione delle immagini dei tatuaggi presenti sul corpo della donna. L’identificazione è ora ufficiale: la donna e la bambina erano madre e figlia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, le vittime sono madre e figlia: al vaglio testimonianze

#Tg2000 - #Giallo di #VillaPamphili, le vittime sono madre e figlia #10giugno #Tv2000 #Roma #omicidio @tg2000it Partecipa alla discussione

Le vittime del ritrovamento shock nel parco di Roma sono madre e figlia. Lo ha confermato il test del Dna. La Procura indaga per omicidio aggravato. Due testimoni avrebbero visto un uomo con una bambina la sera prima. #VillaPamphili #Omicidio #Roma #M Partecipa alla discussione

