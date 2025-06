Villa Pamphili la donna non faceva uso di droghe Negativi i primi esami tossicologici

A Villa Pamphili, i primi esami tossicologici sui corpi di madre e figlia rivelano che la donna non faceva uso di droghe pesanti come l’eroina. L’autopsia esclude, almeno temporaneamente, sostanze stupefacenti di tipo pesante, mentre ulteriori analisi potranno chiarire eventuali tracce di altre droghe, anche sintetiche. Nella giornata di oggi, si attendono nuovi risultati che potrebbero offrire una svolta nelle indagini.

Dai risultati delle prime analisi tossicologiche sui corpi di madre e figlia ritrovati a Villa Pamphili a Roma, emerge che la donna non faceva uso di sostanze stupefacenti. L’autopsia effettuata nei giorni scorsi esclude, almeno per il momento, l’utilizzo di droghe pesanti come ad esempio l’eroina. Ulteriori analisi potranno verificare se nel corpo della vittima fossero presenti tracce di altre droghe, anche quelle sintetiche. Nella giornata di ieri gli inquirenti sono riusciti a risalire al rapporto di parentela tra le due, confermando, appunto, che erano madre e figlia. Inoltre, sono stati in grado di stimare l’età della madre, che sarebbe di circa 30 anni e quella della piccola di appena sei mesi. 🔗 Leggi su Open.online

