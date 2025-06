Villa Pamphili caccia all’uomo Card Reina | no alibi dell’indifferenza

Nel cuore di Roma, Villa Pamphili si trasforma in teatro di un'oscura caccia all’uomo, mentre emergono nuovi dettagli sulla donna e la bambina ritrovate nella boscaglia. La vicenda ha coinvolto anche il cardinale Reina, che condanna con fermezza l’indifferenza. Le indagini proseguono senza sosta, nel tentativo di fare luce su un episodio che scuote la città e invita tutti a riflettere sull’importanza di reagire. La verità, più vicina, potrebbe cambiare tutto.

Con il trascorrere dei giorni, gli inquirenti acquisiscono nuove informazioni sulla donna e la figlioletta trovate nella boscaglia di Villa Pamphili, a Roma. Sulla vicenda è intervenuto anche il cardinale vicario di Roma, Baldassare Reina. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Villa Pamphili, caccia all’uomo. Card. Reina: no alibi dell’indifferenza

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - reina - caccia

