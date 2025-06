Villa Guglielmi cardioprotetta | un nuovo defibrillatore nel parco pubblico

Villa Guglielmi si arricchisce di un nuovo prezioso alleato per la sicurezza dei suoi visitatori: un defibrillatore semiautomatico donato con cura e attenzione. Questo dispositivo, posizionato strategicamente tra i pini del parco, rappresenta un passo avanti fondamentale nella tutela della salute pubblica. In un luogo di relax e natura, ogni secondo conta: ora, tutti possono sentirsi più sicuri e pronti ad intervenire in emergenza, rafforzando il senso di comunità e solidarietà .

Fiumicino, 11 giugno 2025- Passeggiando per Villa Guglielmi, oggi decisamente più pulita e curata, si può incontrare un curioso apparecchio giallo fissato su un basamento in cemento, ben visibile tra i pini del parco. Si tratta di un defibrillatore semiautomatico esterno, o DAE, posizionato per consentire a chiunque di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. È il secondo dispositivo installato sul territorio di Fiumicino, dopo quello attivo dal 2022 in piazza Grassi, ed è frutto della collaborazione tra la Pro Loco, la Croce Rossa Italiana e l’amministrazione comunale. Il DAE è racchiuso in una teca dotata di allarme sonoro e sistema di videosorveglianza, ed è pensato per un utilizzo semplice, anche da parte di chi non ha una formazione medica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it