Villa Carpena in Serie B1 Club Tennis Ceriano ai playoff per la promozione

In un finale di campionato emozionante, Villa Carpena di Forlì conquista la promozione diretta in Serie B1, grazie a un inaspettato margine di vittoria negli incontri disputati. Con 28 vittorie contro le 27 del Club Tennis Ceriano, i giochi si sono decisi sul filo del rasoio, lasciando i veneti ai playoff per tentare il grande salto. La stagione si chiude con un risultato che promette ancora grandi sfide e speranze.

Stessi punti in classifica, ma a fare la differenza per la promozione diretta in serie B1 è il numero di incontri vinti nell'arco dell'intero campionato, un dato che premia sul filo del rasoio (28 a 27) il Villa Carpena di Forlì che quindi strappa in extremis il lasciapassare per la categoria superiore. Il sogno promozione del Club Tennis Ceriano invece passerà dai playoff. È questo il verdetto emesso dall'ultima giornata del campionato nazionale di serie B2, nonostante la vittoria casalinga per 6-0 sul Circolo Tennis Cantù. Contemporaneamente, infatti, il Villa Carpena di Forlì si è imposto per 5-1 sui campi del Ct Trento, garantendosi la vetta della classifica del girone 3 e la promozione automatica.

