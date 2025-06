Villa Arconati Festival 2025 | al via il 4 luglio con grandi nomi e concerti per tutti i gusti

Pronti a vivere un’estate all’insegna della musica e dell’emozione? Dal 4 al 17 luglio, la Villa Arconati di Bollate apre le sue porte alla 37ª edizione del Festival, un evento imperdibile per gli amanti di ogni genere. Con grandi nomi come Tony Hadley e Branduardi, il festival promette spettacoli coinvolgenti e momenti indimenticabili per tutti. Non resta che scoprire cosa rende questo appuntamento unico nel suo genere.

Torna l’appuntamento con il Festival di Villa Arconati a Bollate, giunto alla sua 37ª edizione, in programma dal 4 al 17 luglio. Un evento ormai simbolo dell’estate bollatese, che anche quest’anno propone un cartellone ricco e trasversale, capace di coinvolgere pubblici di ogni età, con particolare attenzione alla qualità artistica e all’accessibilità. Tony Hadley, Branduardi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

