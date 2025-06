VILDE Recensione | L’inferno norreno in salsa roguelike

Vilde ti trasporta in un’incandescente immersione nel cuore della mitologia norrena, rivisitata in chiave roguelike. Ogni partita è un vortice di caos, rune e distruzione cosmica, dove il confine tra realtà e delirio si dissolve. Con un arsenale tanto assurdo quanto letale, il gioco sfida la tua abilità e il tuo istinto. Preparati a un’esperienza esplosiva e imprevedibile, dove solo i più coraggiosi possono sopravvivere e conquistare il Ragnarok in salsa pixelata.

Vilde è uno sparatutto roguelike in prima persona che prende la mitologia norrena, la immerge nel caos e la risputa in un vortice di piombo, rune e distruzione cosmica. Ogni run è una nuova battaglia contro un mondo che cambia a ogni morte, e il tuo arsenale è tanto assurdo quanto letale: un AK-47 forgiato nel ghiaccio, un lanciarazzi che apre buchi neri, una minigun benedetta da Thor. Non c'è spazio per la logica, solo per il delirio e la sopravvivenza. Il gameplay è frenetico, ma mai confuso. Ogni arma ha una modalità secondaria che spalanca nuove possibilità tattiche: teletrasporti istantanei, detonazioni a catena, esplosioni gravitazionali.

Cosa riportano altre fonti

