Vigli del fuoco sotto organico | l' appello di Occhipinti alle istituzioni

Vigili del fuoco sotto organico: l’appello di Occhipinti alle istituzioni. Il commissario metropolitano dell’Udc di Reggio Calabria, Riccardo Occhipinti, denuncia con fermezza la grave carenza di personale che affligge i pompieri calabresi, soprattutto in vista della stagione estiva. È inaccettabile che, alle porte dell’estate, i Vigili del Fuoco calabresi debbano ancora una volta affrontare rischi e difficoltà senza il supporto necessario. È ora di agire concretamente per tutelare chi ci protegge.

Il commissario metropolitano dell’Udc di Reggio Calabria, Riccardo Occhipinti, in una nota esprime pieno sostengo ai vigli del fuoco calabresi che soffrono la carenza di personale. "È inaccettabile che, alle porte dell’estate, i Vigili del Fuoco calabresi debbano ancora una volta affrontare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Vigli del fuoco sotto organico: l'appello di Occhipinti alle istituzioni

In questa notizia si parla di: fuoco - vigli - occhipinti - sotto

Cane scivola in un canale e non riesce più a risalire: salvato dai vigli del fuoco - Questo mattina, alle 11:50, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per salvare un cane rimasto intrappolato in una canale vicino a via Prasecco.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vigli del fuoco sotto organico: l'appello di Occhipinti alle istituzioni; Ragusa, è morto Vincenzo Occhipinti, già caporeparto dei vigili del fuoco: oggi i funerali; Roma, inziata la Race of the Cure.