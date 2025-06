Vieste Estate 2025 | il programma

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con il programma ‘Vieste Estate 2025’, un ricco calendario di eventi pensati per coinvolgere tutta la famiglia. Tra appuntamenti culturali, musicali e sportivi, ogni giorno sarà un’occasione per scoprire, divertirsi e condividere momenti speciali. Ecco gli eventi da non perdere: dalla Festa di Sant’Antonio da Padova all’affascinante Memorial a Marina Piccola. Non resta che immergersi in questa stagione di emozioni!

Appuntamenti culturali, musicali e sportivi pensati per coinvolgere cittadini e visitatori in ogni fascia d’età. È il calendario del ‘Vieste Estate 2025’. Ecco gli appuntamenti da non perdere: dall’11 al 13 giugno la Festa di Sant’Antonio da Padova, l’11 giugno a Marina Piccola il ‘Memorial. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Vieste Estate 2025: il programma

In questa notizia si parla di: estate - vieste - programma - appuntamenti

'Vieste Estate 2025': il programma degli appuntamenti - Vieste si prepara a un’estate indimenticabile nel 2025! Il cartellone di eventi promette di incantare residenti e turisti, con un mix irresistibile di cultura e divertimento.

Approfondimenti da altre fonti

'Vieste Estate 2025': il programma degli appuntamenti; Estate 2025 a Vieste: il programma completo degli eventi da giugno a ottobre; VIESTE ESTATE 2024, IL PROGRAMMA COMPLETO.

VIESTE “Vieste Estate 2025”: un’estate lunga cinque mesi. Tutti gli appuntamenti! - “Vieste Estate 2025”: un’estate lunga cinque mesi.