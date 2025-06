Vieri non ha dubbi | Inzaghi? Vi dico perché ha lasciato l’Inter E su Chivu…

Vieri non ha dubbi: Inzaghi ha lasciato l’Inter per motivi ben chiari, e il suo commento sulla situazione attuale del club nerazzurro rivela tutta la sua passione e conoscenza del calcio italiano. Durante ‘The Italian Football Podcast’, l’ex attaccante ha analizzato le ragioni di questa scelta e il futuro della squadra, offrendo uno sguardo diretto e coinvolgente. Scopriamo insieme le sue parole che fanno luce su un momento cruciale.

Vieri, l’ex attaccante dell’Inter ha commentato il momento del club nerazzurro soffermandosi sull’addio di Inzaghi: le sue parole. In qualità di ospite di ‘ The Italian Football Podcast ‘, l’ex attaccante dell’ Inter e attuale commentatore Christian Vieri ha approfondito diversi temi legati al calcio italiano, toccando, come era prevedibile, anche la situazione attuale del club nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni. LE PAROLE DI VIERI – « L’addio di Inzaghi? Penso che sia stato per il risultato di 5-0 contro il PSG. Non pensavo che se ne sarebbe andato. Dopo aver perso 5-0 credo che si sia detto ‘Sai cosa? Non ho più energie. 🔗 Leggi su Internews24.com