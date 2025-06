Viene travolta da un'auto a Riccione donna di 55 anni morta sul colpo | Asfalto senza segni di frenata

Tragedia a Riccione: una donna di 55 anni perde la vita dopo essere stata travolta da un’auto, senza alcun segno di frenata sul luogo dell’incidente. L’indagine si concentra sull’ipotesi di una vettura pirata, sollevando interrogativi ancora aperti sulla dinamica e sulle responsabilità. Tante domande restano senza risposta in questa drammatica vicenda che scuote la comunità locale. Continua a leggere per scoprire aggiornamenti e approfondimenti.

Una donna di 55 anni è stata travolta e uccisa da un'auto a Riccione. Sull'asfalto non ci sono segni di frenata: si indaga sull'ipotesi di una vettura pirata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

