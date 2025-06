Videosorveglianza attiva | in arrivo occhi elettronici contro gli illeciti

In un’epoca in cui la tecnologia rivoluziona la sicurezza urbana, Mugnano del Cardinale si distingue con un innovativo progetto di videosorveglianza attiva. Occhi elettronici intelligenti e lettori di targhe garantiranno un controllo capillare delle aree più sensibili, rendendo il territorio più sicuro e l’ambiente più protetto. Un passo deciso verso una comunità più vigilante e meno vulnerabile, che dimostra come la tecnologia possa rafforzare la qualità della vita di tutti i cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Un territorio più sicuro, un ambiente più protetto e un controllo capillare delle aree più sensibili del Comune: sono questi gli obiettivi al centro del nuovo progetto strategico avviato dall'Amministrazione Comunale di Mugnano del Cardinale guidata dal Sindaco,. Alessandro Napolitano. È in corso, infatti, l'installazione di un avanzato sistema di videosorveglianza, con telecamere intelligenti e lettori targa collocati nei punti nevralgici del paese. Un'infrastruttura pensata non solo per prevenire reati e atti vandalici, ma anche per fronteggiare con decisione l'annoso problema degli sversamenti illegali di rifiuti, in particolare lungo la Strada Provinciale e nelle aree montane, spesso colpite da abbandoni abusivi.

