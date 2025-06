Video Vasco Rossi | il finale tra Albachiara e fuochi d' artificio

Sul palco di Bologna, Vasco Rossi incanta con il suo emozionante finale tra Albachiara e fuochi d’artificio, regalando un momento indimenticabile ai fan. Ma il suo cuore va oltre la musica: con una voce ferma e sincera, il Kom rivolge un appello per la pace, chiedendo di fermare la strage degli innocenti a Gaza. Un messaggio potente che dimostra come la musica possa essere anche veicolo di speranza e solidarietà.

A #Torino è il giorno di Vasco Rossi: si parte stasera con la tournée sold out da nord a sud. In scaletta i grandi successi, da “Vita spericolata” ad “Albachiara”. #Tg1 Emiliano Condó Vai su Facebook

Albachiara di Vasco Rossi, il significato: “Respiri piano per non far rumore” msn.com scrive: La canzone è dedicata a una ragazzina di 13 anni che l'artista 'spiava' a Zocca.