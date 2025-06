VIDEO | Una nuova Casa della Comunità | Prossimità al servizio dei cittadini

Scopri la rinascita dell’Ex Ospedale Estense di Modena, un simbolo storico che ora si trasforma nella Casa della Comunità “Ghassan Daya”. Questa nuova struttura rappresenta un punto di riferimento al servizio dei cittadini, offrendo servizi sanitari e socio-sanitari dedicati alle fragilità e alle cronicità. Un progetto concreto di prossimità che rafforza il legame tra comunità e sanità, mettendo al centro le esigenze di ogni individuo.

L’ex Ospedale Estense di Modena, storico polo sanitario fondato nel 1758, riapre come Casa della Comunità “Ghassan Daya”, al servizio della sanità territoriale. La struttura offrirà servizi sanitari e socio-sanitari, con particolare attenzione a fragilità e cronicità. Intitolata al medico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - VIDEO | Una nuova Casa della Comunità: "Prossimità al servizio dei cittadini"

