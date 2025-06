VIDEO | Una nuova ambulanza per il 118 | il dono di Paolo Baraldi al 118 in memoria del cugino Umberto

In occasione del primo anniversario della scomparsa del cugino Umberto, il dottor Paolo Baraldi ha fatto un gesto di grande cuore e altruismo: donare un’ambulanza moderna e completamente equipaggiata al 118 di Modena. Un dono che testimonia l’amore e il rispetto per la memoria di Umberto, oltre a rafforzare il servizio di emergenza territoriale. Un gesto che fa bene al cuore e alla comunità, lasciando un segno duraturo di solidarietà e impegno civico.

Nel primo anniversario della scomparsa del cugino Umberto, avvenuta l'11 giugno 2024, il dottor Paolo Baraldi ha compiuto un gesto di grande generosità e valore civico: ha donato un'ambulanza al Servizio di Emergenza Territoriale 118 di Modena. Il mezzo, completamente equipaggiato con.

