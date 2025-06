VIDEO | Un aretino nell' inferno di Los Angeles | Guerriglia e coprifuoco Sono barricato in hotel

In questo contesto di caos e violenza, siamo riusciti a catturare l’essenza della crisi che scuote Los Angeles: un’immagine cruda e potente di una città in rivolta, dove il confine tra ordine e disordine si fa sempre più sottile. Con coraggio e determinazione, abbiamo testimoniato una notte di tensione estrema, portando alla luce le sfide e le battaglie di una metropoli sull’orlo dell’implosione. E ora, vi invitiamo a scoprire cosa abbiamo visto...

Vetrine infrante, atti di vandalismo, ruberie. Arresti e scontri. L'arrivo dell'esercito imposto da Trump è stato come benzina sul fuoco sulla situazione tesa della California. E nel centro di Los Angeles, dove è stato imposto il coprifuoco, è una notte di caos. In questo contesto siamo riusciti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - VIDEO | Un aretino nell'inferno di Los Angeles: "Guerriglia e coprifuoco. Sono barricato in hotel"

