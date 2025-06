VIDEO | TNA Xplosion del 06.062025

Scopri l’ultimo episodio di TNA Xplosion del 6 giugno 2025, lo show imperdibile che rivela tutti i momenti salienti della TNA. Con match esclusivi come JDC vs. Channing Decker e Jody Threat vs. Vipress, questo recap ti immergerà nel mondo delle spettacolari sfide inedite. Preparati a vivere un’esperienza emozionante e ricca di adrenalina!

Ecco l'episodio del 6 giugno 2025 di TNA Xplosion, lo show di recap della TNA che contiene ogni volta dei match inediti, in questo caso i match sono JDC vs. Channing Decker e Jody Threat vs. Vipress.

