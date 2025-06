VIDEO | Terminati i lavori alla Pedemontana | aperto al transito l' ultimo tratto

Dopo 46 anni di attesa, il sogno di una viabilità più fluida diventa realtà: oggi, l’ultimo tratto della Pedemontana modenese è stato ufficialmente aperto al traffico. Questo importante traguardo collega le comunità, riduce i tempi di percorrenza e apre nuove prospettive di sviluppo per tutta la regione. Un passo avanti fondamentale per migliorare la qualità di vita e favorire la crescita economica locale, segnando un nuovo capitolo per la mobilità in Emilia-Romagna.

Nel primo pomeriggio di oggi è stato aperto al traffico l’ultimo tratto della nuova Pedemontana modenese, 46 anni dopo il completamento del primo segmento. L’opera interessa la fascia di pianura tra i distretti di Vignola, ceramico e delle carni, migliorando significativamente la viabilità locale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - VIDEO | Terminati i lavori alla Pedemontana: aperto al transito l'ultimo tratto

