Durante il torneo ATP 250 di Stoccarda, Fognini ha vissuto un episodio tra tensione e provocazioni. Dopo la sconfitta al primo turno contro Moutet, il tennista italiano ha reagito con insulti in francese e italiano durante la stretta di mano finale, lasciando tutti senza parole. Un gesto che ha certamente acceso le discussioni nel mondo dello sport, ma anche sollevato interrogativi sul rispetto e la professionalità. La questione resta aperta: fino a che punto può spingersi il limite tra competitività e rispetto?

Il tennista italiano è stato sconfitto al primo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda dal collega francese e alla fine, dopo aver subito diverse provocazioni durante il match, lo ha insultato nel momento della stretta di mano finale (gazzetta.it). Guardami, guardami, piccolo maiale", dice in francese. Poi aggiunge un insulto in italiano. L'avversario lo ha ignorato. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Fognini insulta Moutet in francese e in italiano: “Sei una me…”

Atp Stoccarda, Fognini perde con Moutet e lo insulta: "Piccolo maiale, sei una me**a" - Una scena davvero poco edificante è andata in scena martedì al primo turno del torneo Atp di Stoccarda.

“Guardami, guardami. Sei una me**a!”, Fognini furioso contro Moutet a Stoccarda: cosa è successo – VIDEO - Che Fabio Fognini e Corentin Moutet non siano proprio due tennisti riflessivi e “freddi” è ormai cosa nota da tempo.