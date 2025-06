VIDEO Fiamme in un campo lungo la strada tra Ellera e Corciano vigili del fuoco in azione

Un'imponente scena di fiamme che divampano in un campo lungo la strada tra Ellera e Corciano ha suscitato paura e preoccupazione tra i residenti. L’intervento rapido dei vigili del fuoco, anche con un elicottero, e della polizia municipale ha evitato conseguenze più gravi, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa per garantire sicurezza e contenere l'incendio. La comunità resta in attesa di aggiornamenti su un episodio che ha scosso l’intera zona.

Paura per l'incendio di un campo non lontano dalle abitazioni. È successo nella tarda mattinata di oggi, 11 giugno, lungo la strada tra Ellera e Corciano. Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti anche con un elitottero, e la polizia municipale che ha temporaneamente chiuso la strada per.

