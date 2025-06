VIDEO De Luca | Sostenere la Salernitana fino alla fine

In un contesto di incertezza e tensione, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, non ha risparmiato parole dure sulla situazione della Salernitana in serie B. La vicenda si fa sempre più scandalosa, con i tifosi che sostengono la loro squadra fino alla fine, sperando in una svolta. È fondamentale restare uniti e confidare che si trovi presto una soluzione equa e giusta per tutti. Solo così potremo uscire da questa crisi con dignità e passione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La vicenda della serie B è scandalosa, essere arrivati ad oggi e non avere certezze è qualcosa che indigna”. Usa ancora una volta parole dure il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, invitato a commentare la vicenda della salernitana che resta in attesa dei play out, a margine della sua presenza questa mattina al Comune di Salerno per intervenire ad un convegno sul gioco d’azzardo e la tutela dei minori. “In ogni caso, se vengono fissati questi incontri, la squadra va sostenuta fino all’ultimo”. L’ ex Sindaco della città granata ha poi ricordato che la Regione ha stanziato fondi per il restyling dello stadio Arechi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ De Luca: “Sostenere la Salernitana fino alla fine”

Annullamento dei play-out tra Salernitana e Frosinone, De Luca: "Decisione gravissima" - Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha definito gravissima la decisione improvvisa di annullare, a sole 24 ore, lo spareggio di Serie B tra Salernitana e Frosinone.

