VIDEO- Cade dalla bici 28enne in elicottero all’ospedale

Un incidente improvviso ha coinvolto un giovane ciclista di 28 anni, originario della Macedonia, a Ariano Irpino. Dopo una caduta mentre pedalava, il suo intervento ha richiesto l’uso di un elicottero del 118 e l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda, che hanno facilitato il suo trasferimento in ospedale. La scena ha evidenziato la prontezza delle risposte di emergenza italiane, dimostrando come la collaborazione tra le forze dell’ordine possa salvare vite.

Ariano Irpino – È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda intorno alle ore 14:15 di oggi per fornire assistenza alle operazioni di atterraggio e decollo di un elicottero del 118, attivato per un intervento di emergenza. Un ciclista di 28 anni, di nazionalità macedone, è infatti caduto mentre percorreva in bicicletta, insieme a un gruppo di amici, la tratta da Candela verso Napoli. L'incidente è avvenuto in contrada Cento Vie, nel territorio di Ariano Irpino. Il giovane ha riportato traumi tali da rendere necessario l'intervento dell'elisoccorso.

