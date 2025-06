VIDEO| Abbattuto sulla Statale 106 l' ultimo diaframma della galleria Peristeri di Palizzi

Un passo importante verso la modernizzazione della Statale 106 Jonica: l’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Peristeri di Palizzi segna un traguardo significativo nei lavori di completamento della nuova variante. Questo intervento non solo migliorerà la sicurezza e la viabilità, ma rappresenta anche un segnale di progresso per l’intera regione. Scopri come questa opera trasformerà il viaggio lungo la strada più strategica della Calabria.

È stato abbattuto l’ultimo diaframma della nuova galleria Peristeri, nell’ambito dei lavori di realizzazione della variante all’abitato di Palizzi sulla Statale 106 Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Lo rende noto Anas, società del Gruppo FS Italiane. I lavori riguardano il completamento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - VIDEO| Abbattuto sulla Statale 106 l'ultimo diaframma della galleria Peristeri di Palizzi

