Victor Wembanyama si ritira in un tempio Shaolin in Cina | mistero e inquietudine tra gli Spurs | Le foto con il saio e il capo rasato

Un gesto inaspettato che ha lasciato sconcertati tifosi e addetti ai lavori: Victor Wembanyama, il promettente talento NBA, si ritira temporaneamente nel cuore del tempio Shaolin in Cina. Tra mistero e inquietudine, le sue immagini con il saio e il capo rasato sollevano domande sul suo futuro e sulle ragioni di questa scelta radicale. Ma cosa spinge un giovane campione a cercare rifugio tra le antiche mura buddiste? La risposta potrebbe cambiare il suo destino e il modo di vedere il basket.

Una scelta inaspettata. Victor Wembanyama, astro nascente del basket Nba e simbolo della nuova generazione del gioco, ha deciso di ritirarsi per 10 giorni in un monastero buddista nella provincia cinese dello Henan. Il 21enne francese dei San Antonio Spurs ha scelto di intraprendere un percorso di isolamento e meditazione in un tempio Shaolin noto per la pratica dello zen e delle arti marziali. La notizia e le foto di Wembanyama tra i monaci hanno fatto il giro del mondo, lasciando sgomenti non solo i tifosi, ma anche i vertici degli Spurs, già alle prese con la difficile gestione del recupero fisico dell’atleta dopo una stagione segnata da problemi di salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Victor Wembanyama si ritira in un tempio Shaolin in Cina: mistero e inquietudine tra gli Spurs | Le foto con il saio e il capo rasato

Secondo diverse fonti Victor Wembanyama si è fatto rasare la testa da un maestro Shaolin prima di iniziare un ritiro spirituale di dieci giorni in un tempio a Zhengzhou. Partecipa alla discussione

Wembanyama, dieci giorni in un monastero shaolin: "Ha messo in pausa tutti i suoi programmi"

