Vibo Valentia Domenico Nardo | Sono trascorsi otto mesi da quel dodici ottobre 2025

Otto mesi sono passati dal dolore inesprimibile di quel 12 ottobre 2025, un giorno che ha cambiato per sempre la vita di Domenico Nardo e della sua famiglia a Vibo Valentia. Il loro coraggio e la forza di andare avanti sono un esempio di umana vicinanza e rispetto, testimonianza di un amore che supera ogni limite. In questa storia di perdita e rinascita, ci ricordano che anche nel dolore piĂą profondo nasce la speranza di un domani migliore.

Il dolore di un padre, di una madre per la perdita di una figlia. La forza di andare avanti. Vibo Valentia e non solo si sono stretti attorno a Domenico Nardo. Ecco il suo post di mercoledì sera 12 giugno 2025. Non aggiungiamo altro. Rispetto e umana vicinanza.  Rachele Sono trascorsi otto mesi da quel dodici ottobre 2025, che gli altri chiamano morte, ma io chiamo vita oltre la vita, continuitĂ , esistenza che si espande oltre i confini visibili. Ti sentirò sempre abbracciata a me, come facevi quando andavamo in moto. E ancora e per sempre. Ti penserò come il sole al mattino che riscalda la terra. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it