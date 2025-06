Viareggio chiude un altro negozio | C’è un’atmosfera diversa in Darsena prevale l’individualismo

Viareggio si prepara a chiudere un nuovo capitolo della sua storia commerciale, segnato da un’atmosfera di cambiamento e individualismo crescente. Dopo decenni di tradizione nel settore nautico, il negozio Yacthingwear di via Coppino 68, simbolo di passione familiare, sta per dire addio. La famiglia Rindi, con storie di generazioni alle spalle, riflette su un’eredità che si trasforma, lasciando spazio a nuove prospettive di vita e commercio in città.

Viareggio, 11 giugno 2025 – Una storia molto lunga che sta per concludersi, quella del negozio Yacthingwear di via Coppino 68, gestito dalla famiglia Rindi, specializzato in abbigliamento per la nautica. Stefania e Cristina sono le due sorelle titolari, ma l’attività fu avviata dal padre Saverio, 87 anni, che a soli 17 cominciò la sua avventura nella bottega del nonno. “Mio nonno aveva un negozio dove vendeva un po’ di tutto, in via Cairoli – racconta Stefania – ma era conosciuto soprattutto per i jeans. Nostro padre cominciò con lui, ma poi ebbe l’idea di cercare aziende che producessero abbigliamento per la nautica, proprio per gli equipaggi degli yacht. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viareggio, chiude un altro negozio: “C’è un’atmosfera diversa in Darsena, prevale l’individualismo”

In questa notizia si parla di: negozio - viareggio - chiude - altro

Tappa intensa ad Alghero per la Serie A Q8. L’Happy Car chiude con 9 punti. Bene anche Napoli, dominio Viareggio. Bologna e Roma ancora ferme Partecipa alla discussione

Hockey Prato - Pumas Viareggio (intervista di Roberto Nardi a Tommaso Benelli) Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Viareggio, chiude un altro negozio: “C’è un’atmosfera diversa in Darsena, prevale l’individualismo”; Viareggio, chiude un altro negozio storico in Passeggiata: «Di questo passo sarà come un qualsiasi centro commerciale»; Chiude il calzaturificio Vignali, se ne va un altro pezzo della “vecchia” Viareggio.

Viareggio, chiude un altro negozio: “C’è un’atmosfera diversa in Darsena, prevale l’individualismo” - Le sorelle Cristina e Stefania Rindi: “Nostro padre è ormai molto anziano.

Chiude il calzaturificio Vignali, se ne va un altro pezzo della “vecchia” Viareggio - Il calzaturificio Vignali, dopo la chiusura del fondo in via Aurelia e seguita l’anno scorso da quella in via Mazzini, sembra proprio che abbia chiuso anche il negozio in piazza Campioni, ...