Viaggio premio in Cina per influencer Il nuovo volto del soft power di Pechino

Nel cuore di una strategia di soft power sempre più raffinata, la Cina apre le sue porte ai giovani influencer americani, offrendo loro un tour di dieci giorni con tutte le spese coperte. L’iniziativa “China-Global Youth Influencer Exchange Program” mira a condividere la vera essenza del Paese attraverso i social media, creando un ponte culturale tra Oriente e Occidente. Un’occasione unica per scoprire come il potere delle immagini possa plasmare nuove narrative globali.

La Cina ha lanciato un programma per ospitare giovani influencer americani in un tour di dieci giorni nel Paese, con tutte le spese coperte. Lo racconta Bloomberg. L’iniziativa, chiamata “China-Global Youth Influencer Exchange Program”, mira a promuovere lo scambio culturale e a raccontare la “vera Cina” attraverso i social media. Secondo gli annunci pubblicati da media affiliati allo Stato, tra cui China Youth Daily, l’obiettivo è coinvolgere influencer con almeno 300.000 follower, attivi su piattaforme come Instagram, YouTube, TikTok e X. I partecipanti selezionati collaboreranno con content creator cinesi e riceveranno supporto ufficiale per il rilascio del visto. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Viaggio premio in Cina per influencer. Il nuovo volto del soft power di Pechino

