Viabilità | siglato accordo tra Provincia e Cascina per manutenzione straordinaria della Sp 31

Una nuova boccata d’ossigeno per la viabilità pisana: è stato siglato un importante accordo tra Provincia e Cascina per la manutenzione straordinaria della SP 31. Questa arteria, fondamentale per collegare il Lungomonte e le Colline pisane alla S.G.C. FI-PI-LI, rappresenta un nodo cruciale per la mobilità locale. Con questo intervento, si punta a migliorare la sicurezza e l’efficienza di un tratto strategico, assicurando un futuro più sicuro e più fluido per tutti gli utenti.

"La SP 31 è strategica per la mobilità provinciale per i collegamenti tra il Lungomonte pisano a nord, le Colline pisane a sud e la Strada di Grande Comunicazione S.C.G. FI-PI-LI - afferma il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori - La strada presenta criticità per l’usura del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Viabilità: siglato accordo tra Provincia e Cascina per manutenzione straordinaria della Sp 31

In questa notizia si parla di: provincia - viabilità - siglato - accordo

