Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-06-2025 ore 20 | 25

Se viaggiate a Roma e nel Lazio, rimanete aggiornati sulle condizioni di viabilità con Astral Infomobilità. In tempo reale, riceverete notizie su incidenti, rallentamenti e code, come quelli verificatisi sul raccordo anulare in prossimità dell’uscita per la Aurelia. La sicurezza prima di tutto: pianificate i vostri spostamenti con attenzione e comfort. Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti e affrontate il viaggio con tranquillità.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla carreggiata interna del raccordo anulare a causa di un incidente avvenuto in precedenza nei pressi dell'uscita per la Aurelia permangono code a partire dal bivio per la Roma Fiumicino raccomandiamo la dovuta attenzione e rallentamenti anche in esterna qui per traffico a partire dall'uscita per la via del mare fino alla Tuscolana in uscita dalla permane traffico intenso su via Cristoforo Colombo con incolonnamento di tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione di Ostia da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto e Concludiamo con un messaggio sulla sicurezza stradale guidare da pagare bevuto non è un gioco l'alcol può campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio