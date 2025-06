Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-06-2025 ore 19 | 40

Se viaggiate a Roma e nel Lazio, restate sempre aggiornati con Astral Infomobilità: il servizio ufficiale della Regione Lazio che fornisce notizie in tempo reale su incidenti, chiusure stradali e deviazioni. Alle ore 19:40 del 11 giugno 2025, si registra la chiusura della Litoranea tra via Isonzo e Migliara 45, con traffico deviato sul posto. Continuate a leggere per scoprire come evitare i disagi e arrivare puntuali a destinazione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per i rilievi a seguito di un incidente chiusa la strada Litoranea tra via Isonzo e la Migliara 45 nel territorio di Latina il traffico è deviato sul posto ci spostiamo sulla carreggiata interna del raccordo anulare dove sempre per incidente ci sono in colonna mente a partire dal bivio per la Roma Fiumicino fino allo svincolo per La Aurelia proseguendo in interna code qui per traffico intenso tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana il rustica in carreggiata opposta a tratti dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in uscita dalla città traffico intenso su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione Ostia sulla stessa Colombo un incidente rallenta il traffico in direzione opposta tra via Pindaro e via di Malafede da Gianguido Lombardi e astrali po' mobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio