Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-06-2025 ore 19 | 10

Se viaggiate lungo le vie di Roma e del Lazio, rimanete aggiornati con Astral Infomobilità: in tempo reale, notizie su incidenti e disagi sulla A1, A24 e altre arterie strategiche. La sicurezza e la puntualità sono la nostra priorità, quindi consultate sempre gli ultimi aggiornamenti prima di partire. È fondamentale conoscere le condizioni del traffico per garantire un viaggio senza intoppi. Vediamo insieme cosa c’è da sapere nel dettaglio.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli segnalato un incendio tra il nodo per la A24 Roma Teramo e Guidonia Montecelio raccomandiamo la dovuta prudenza e attenzione anche sul 12 dove segnalato un incidente tra Cerveteri e Torrimpietra verso Roma incidente anche sul tratto Urbano della A24 tratto torcervara e il raccordo verso quest'ultimo e Vediamo la situazione proprio sul raccordo al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna code tra Cassia bis è più avanti tra Nomentana e Roma Teramo in uscita dalla città traffico intenso su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia la situazione su questo tratto anche un incidente avvenuto nei pressi del Bivio per via di Malafede un invito All'attenzione infine perché in transito sulla strada lì nel territorio di Latina per i rilievi a seguito di un incidente è chiuso il tratto tra via Isonzo e la Migliara 45 nelle due direzioni il traffico è deviato sul posto da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio