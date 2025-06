Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-06-2025 ore 17 | 25

Se state pianificando il vostro viaggio a Roma e nel Lazio, è fondamentale restare aggiornati sulle condizioni della viabilità. Oggi, 11 giugno 2025 alle ore 17:25, Astral Infomobilità fornisce i più recenti aggiornamenti in tempo reale. Attenzione: via di Pratica è chiusa tra via della Comunella e Casale di Capocotta a causa di un incendio. Inoltre, sulla A1 Roma-Napoli, si segnalano code tra Valmontone e il bivio per Roma Sud, a causa di un veicolo in fiamme. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli sui perc

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione è un invito All'attenzione per chi è in transito su via di Pratica causa di un incendio è chiuso il tratto tra via della comunella Casale di Capocotta In entrambe le direzioni ci spostiamo poi sulla A1 Roma Napoli dove per la presenza di un veicolo in fiamme a Km 579 Ci sono code tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze Roma e Vediamo la situazione sul Raccordo Anulare al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna tra le uscite Cassia bis Salaria è più avanti tra Bufalotta Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo incolonnamenti il tratto Urbano dalla tangenziale est fino a Tor Cervara Verso il raccordo sempre in uscita dalla città segnaliamo infine traffico intenso su via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia da Gianguido Lombardi è Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio