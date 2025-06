Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-06-2025 ore 16 | 25

Se viaggiate lungo l'autostrada A1 tra Roma e Napoli, attenzione agli ultimi aggiornamenti di Astral Infomobilità del 11 giugno 2025 alle ore 16:25. Un incidente tra Frosinone e Pontecorvo sta causando code e rallentamenti, mentre un veicolo in fiamme tra Valmontone e Roma Sud aumenta la prudenza. Restate informati e adattate il vostro percorso per garantire una guida sicura e senza sorprese.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 roma-napoli Sono in corso i rilievi a seguito di un incidente avvenuto in precedenza tra Frosinone e Pontecorvo verso Napoli al momento permangono code sul tratto interessato sulla stessa roma-napoli segnalato anche un veicolo in fiamme in direzione opposta tra Valmontone e il bivio per Roma Sud raccomandiamo la dovuta attenzione e prudenza Anche perché in transito sulla Appia nei pressi di Terracina dove sempre per incidente Ci sono code tra il bivio per la superstrada Terracina Prossedi è la Migliara 57 direzione di Latina e ci spostiamo sul raccordo dove si procede a rilento in carreggiata esterna con code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna code Traduci the Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo incolonnamenti sul tratto Urbano tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro su questo tratto segnalato anche un incidente da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it