Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-06-2025 ore 13 | 25

Benvenuti al nostro aggiornamento sulla viabilità del Lazio di oggi, 11 giugno 2025 alle ore 13:25. Astral Infomobilità vi fornisce tutte le ultime notizie su traffico e trasporti, per aiutarvi a pianificare al meglio i vostri spostamenti. Rallentamenti e inconvenienti sono segnalati sull’autostrada A1 tra Fiano Romano e Roma Nord, sul Raccordo Anulare e nei tratti ferroviari vicino ad Anagni. Restate con noi per aggiornamenti continui e consigli utili!

sull'autostrada A1 Firenze Roma rallentamenti per lavori tra diramazione Roma nord Fiano Romano direzione Firenze ci spostiamo sul Raccordo Anulare in interna si rallenta tra Casilina e a correre anche in esterna tra Laurentina e Tuscolana e passiamo al trasporto ferroviario è un inconveniente tecnico nei pressi di Anagni è fortemente rallentata la linea Napoli Roma verso Roma e mi hanno argomento e parliamo di cantieri sul Raccordo Anulare questa sera dalle 21 e fino a domani mattina alle 6 per lavori di risanamento del manto stradale resterà chiuso lo svincolo d'uscita per la 1 diramazione Roma nord verso Firenze In entrambe le complanari si consiglia In alternativa all'uscita Salaria verso Rieti con ingresso sulla A1 diramazione Roma nord da Settebagni