Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-06-2025 ore 12 | 25

Se pianificate un viaggio a Roma e nel Lazio, è fondamentale conoscere le ultime novità sulla viabilità. Dalle operazioni di Astral Infomobilità sulla A1, tra Roma e Napoli, alle code per lavori tra Fiano Romano e Firenze, la situazione richiede attenzione. In città, rallentamenti sul raccordo interno tra Casilina e Ardeatina rendono il traffico più intenso del solito. Restate aggiornati e pianificate con cura il vostro percorso per arrivare puntuali e senza stress.

Astral infomobilità trattori aperto sulla uno nella tratta Roma Napoli dopo un incendio ci sono ancora a correre tra Colleferro e Anagni verso Napoli prestare Attenzione è sempre sulla A1 nel tratto Firenze Roma Ci sono code per lavori tra la diramazione Roma nord Fiano Romano verso Firenze Ci spostiamo ora a Roma sul raccordo in carreggiata interna si rallenta tra Casilina e Ardeatina rallentamenti anche in esterna tra Ardeatina e Appia e cambiamo argomento parliamo di cantieri sempre sul Raccordo Anulare questa sera dalle 21 e fino a domani mattina alle 6 per lavori di risanamento del manto stradale resterà chiuso lo svincolo d'uscita per la A1 diramazione Roma nord verso Firenze entrambe le complanari in alternativa si consiglia uscita Salaria in direzione Rieti con ingresso sulla A1 diramazione Roma nord da Settebagni ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento servizio della Regione Lazio