Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-06-2025 ore 11 | 25

Ecco le ultime novità sulla viabilità a Roma e nel Lazio: tra incendi, incidenti e lavori in corso, la circolazione presenta alcune criticità. Astral Infomobilità della Regione Lazio vi tiene aggiornati per garantire un viaggio sicuro e sereno. Rimanete con noi per tutte le informazioni essenziali e consigli utili su come affrontare al meglio le situazioni di emergenza lungo le principali arterie autostradali. La vostra sicurezza è la nostra priorità!

Astral infomobilità una salute per trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura se siamo sull'autostrada A1 nella tratta Roma Napoli un incendio tra Colleferro e Anagni verso Napoli prestare attenzione sempre sulla uno ma nel tratto Firenze Roma Ci sono code per lavori tra diramazione Roma nord Fiano Romano verso Firenze sull'Aurelia code per incidente tra Casal Lumbroso e il raccordo verso quest'ultimo e ci spostiamo proprio sulla raccordo anulare in carreggiata interna code tra Cassia bis e Salaria è più avanti tra Casilina e Appia mentre in carreggiata esterna Ci sono code a tratti per lavori tra Roma Fiumicino e Pontina più avanti code per traffico intenso tra la Tuscolana code anche sulla diramazione Roma Sud all'altezza del raccordo per difficoltà di immissione verso quest'ultimo ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione nel prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-06-2025 ore 11:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

