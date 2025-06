Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-06-2025 ore 09 | 40

Benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio dedicato a tenervi aggiornati sulla viabilità nella regione Lazio. Oggi, alle 09:40 del 11 giugno 2025, si registra un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna, con code tra via Cassia e via Salaria. Traffico intenso anche tra via Casilina e via Pontina, e rallentamenti sulla A24 Roma-Teramo, tra Casilina e A24 Roma-Fiumicino. Restate con noi per aggiornamenti continui e soluzioni alternative.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna con code tra via Cassia e via Salaria più avanti code per traffico intenso tra via Casilina e via Pontina in esterna Si procede a stento tra Casilina e A24 roma-teramo all'altezza della Roma Fiumicino e tra Cassia e Aurelia ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Dove troviamo code dal raccordo alla tangenziale est verso quest'ultima sulla 91 Roma Fiumicino traffico intenso e code tra raccordo anulare ponte della Magliana verso il centro code anche sulla diramazione Roma sud da Tor Vergata raccordo verso l'ultimo code sulla Colombo e sulla via del mare in entrambi i casi di a via di Acilia via di Malafede verso Roma infine sulle consolari con delle Entrate a Roma su via Flaminia tra raccordo in via dei Due Ponti e studia Sara Villa Spada e aeroporto dell'Urbe ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

