Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-06-2025 ore 07 | 25

Benvenuti alla nostra consueta panoramica sulla viabilità della regione Lazio alle prime luci del 11 giugno 2025. Questa mattina, Astral Infomobilità segnala alcuni disagi sulle principali arterie di Roma, tra incidenti e traffico intenso. Se vi state spostando, ricordate di pianificare il vostro percorso e di consultare gli aggiornamenti in tempo reale. Restate con noi per tutte le ultime notizie sulla viabilità e muovetevi in tutta sicurezza.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla Nettunense provoca code tra Cecchini hai paura in direzione Roma e andiamo sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra via Casilina e via Appia in esterna Si procede a niente all'altezza della 24 Roma Teramo e tra Cassia e Aurelia sul tratto Urbano della A24 code tra Fiorentina e tangenziale est verso quest'ultima pure anche sulla diramazione Roma nord Settebagni raccordo sempre in direzione Roma infine sulle consolari Code in entrata a Roma su via Flaminia tra raccordo e via dei Due Ponti e su via Salaria tra Villa Spada è l'aeroporto dell'Urbe