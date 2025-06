Via Oreto nel degrado | Valuterò la possibilità di sospendere il pagamento della Tari

Via Oreto continua a essere segnata dal degrado, nonostante la mia recente segnalazione. Dopo tre giorni di attese, la situazione rimane invariata, evidenziando una grave violazione delle norme di igiene urbana e sanità pubblica. È il momento di valutare azioni concrete, come la sospensione del pagamento della Tari, per incentivare interventi rapidi e risolutivi, perché la tutela della salute pubblica non può più aspettare.

Sono passati tre giorni dalla mia ultima segnalazione al Comune e, come facilmente prevedibile, la situazione non è cambiata minimamente. Il persistere di questo stato di degrado rappresenta una violazione evidente delle norme in materia di igiene urbana e sanità pubblica, in particolare degli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Via Oreto nel degrado: "Valuterò la possibilità di sospendere il pagamento della Tari"