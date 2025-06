Via Lucis Vivente al santuario dell’annunziata per la Madonna della Pace

L'attesa si rinnova con la suggestiva Via Lucis Vivente al Santuario dell’Annunziata di Giugliano, un percorso che narra la Resurrezione di Cristo fino alla Pentecoste attraverso una rappresentazione emozionante e coinvolgente. Un momento di preghiera profonda che illumina il cuore dei fedeli, rafforzando il senso di comunità e fede. Questo appuntamento, simbolo di speranza e pace, si riconferma ogni anno come un dono prezioso per tutti i devoti.

