Via libera ai mezzi a motore su tutti i sentieri il regalo della Regione Veneto ai cacciatori

La legge che apre i sentieri veneti ai mezzi a motore rappresenta un cambiamento significativo nel panorama della caccia e dell’uso delle montagne. Con oltre 28.000 cacciatori pronti a scorrazzare liberamente su mulattiere e percorsi di montagna, questa decisione ha suscitato molte reazioni e discussioni. Ma cosa comporta davvero questa novità per il territorio e l’ambiente regionale?

Oltre 28mila cacciatori veneti potranno scorrazzare liberamente sulle mulattiere e sui sentieri di montagna con i fuoristrada. Nonostante l'opposizione delle minoranze e una pioggia di emendamenti, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una norma che autorizza l'accesso dei veicoli a motore finora proibiti per rispetto dell'ambiente naturale e della fauna. A votare a favore sono stati 35 consiglieri, 8 i voti contrari. La legge che disciplina la viabilità silvopastorale ha l'imprinting della Lega, che l'ha sostenuta con il relatore Gianpiero Possamai, mentre la relazione contraria è stata di Renzo Masolo, capogruppo di Europa Verde.

Mezzi a motore su tutti i sentieri, l’Umbria ci ripensa e cancella la legge della Lega. Cai: “Scelta di civiltà” - L’Umbria, cuore verde d’Italia, ha scelto di ripensare la propria libertà e bellezza naturalistica. Con una recente marcia indietro, si cancella la legge che permetteva il transito di mezzi a motore su sentieri e mulattiere.

VIA LIBERA AI FUORISTRADA DEI CACCIATORI SU SENTIERI E MULATTIERE DI MONTAGNA, ANCHE DOVE È VIETATO IL TRANSITO AI MEZZI A MOTORE Sono 28.500 i cacciatori che potranno ora percorrere le mulattiere di montagna con i fuoristrada

