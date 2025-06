Via Laurentina fiamme nel motore del filobus fuori servizio

Via Laurentina si anima con un episodio inatteso: un filobus in rientro nella rimessa è stato colpito da un principio di incendio nel motore. Fortunatamente, il tempestivo intervento del conducente con l'estintore ha evitato conseguenze più gravi. La scena, avvolta dalle fiamme nella notte, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, evidenziando ancora una volta l'importanza della prontezza e della sicurezza sui mezzi pubblici.

