Via il palo della luce in mezzo al marciapiede

Il Comune ha finalmente eliminato il palo della luce nel marciapiede di via Torresi, facilitando il passaggio e l’accessibilità. Un passo importante verso una città più inclusiva, ma il percorso verso l’eliminazione delle barriere architettoniche è ancora lungo. Solo attraverso interventi mirati e un impegno costante potremo rendere la nostra città davvero accessibile a tutti, senza ostacoli di alcun tipo.

Il Comune ha annunciato sulla sua pagina Facebook "di aver rimosso insieme ad Anconambiente il palo della luce nel marciapiede di via Torresi angolo via Maiolati che impediva il passaggio di carrozzine e rendeva difficoltoso l’attraversamento per raggiungere la vicina scuola Domenico Savio". Sicuramente una buona notizia, ma soprattutto un semplice segno di civiltà in una città che resta ancora troppo piena di barriere architettoniche come purtroppo abbiamo spesso denunciato sul nostro giornale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via il palo della luce in mezzo al marciapiede

