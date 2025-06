Via Don Emilio Tamburrino piazza Luigi Della Gala | omaggio a 2 figure simbolo della comunità

L’amministrazione di Parete ha deciso di onorare due figure emblematiche della comunità, Don Emilio Tamburrino e il Cavaliere Luigi Della Gala, con l’intitolazione di vie dedicate a loro. Un gesto che intende perpetuare la memoria di chi ha segnato con passione e dedizione il nostro territorio, lasciando un'eredità indelebile nel cuore di tutti i cittadini. Un tributo doveroso che rafforza il senso di identità e appartenenza della nostra comunità.

Con una decisione unanime, la Giunta Comunale di Parete ha approvato l'intitolazione di due importanti aree urbane a due figure di rilievo per la storia recente del paese: Don Emilio Tamburrino e il Cavaliere Luigi Della Gala. Un gesto che intende perpetuare la memoria di chi ha segnato con

