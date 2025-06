Via dell’Orologio fine dell’incubo Rientrano in casa gli ultimi sfollati

Dopo settimane di incertezza e paura, la fine dell’incubo è finalmente arrivata per i residenti di via dell’Orologio. Il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, ha firmato un’ordinanza che consente alle ultime famiglie di tornare nelle proprie abitazioni, segnando una svolta positiva dopo il crollo di un muro di contenimento avvenuto durante l’emergenza. Ora, si apre una nuova speranza di normalità per tutta la comunità.

Fine dell’incubo per i residenti di via dell’Orologio (foto). Il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, ha firmato ieri una nuova ordinanza che permette a tutte le famiglie di rientrare a casa, incluse le ultime due per le quali ancora vigeva il divieto. "Il 14 marzo scorso – ha spiegato il primo cittadino – durante la fase più acuta dell’allerta rossa, è arrivata al Centro operativo comunale la comunicazione del crollo di un muro di contenimento in via dell’Orologio che, sgretolandosi, era andato ad appoggiarsi, con le proprie macerie, sulle pareti inferiori degli edifici residenziali di fronte. Anche un’ulteriore porzione di muro di contenimento, all’angolo tra via dell’Orologio ed il vicolo di Mente, ha manifestato importanti segni di danneggiamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via dell’Orologio, fine dell’incubo. Rientrano in casa gli ultimi sfollati

