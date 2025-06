Via al concorso per 4.918 nuovi allievi carabinieri | iscrizioni aperte fino al 7 luglio

Sei pronto a dare il massimo per la tua sicurezza e quella degli altri? L’Arma dei Carabinieri apre le iscrizioni per il concorso che recluta 4.918 nuovi allievi, un’opportunità unica per entrare a far parte di una delle istituzioni più rispettate d’Italia. Non perdere questa occasione: le iscrizioni sono aperte fino al 7 luglio! Preparati a un percorso di crescita e servizio che farà la differenza nella tua vita e nel Paese.

L'Arma dei carabinieri ha previsto l'assunzione di un numero significativo di giovani che andranno a rafforzare l'organico dell'Istituzione, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla tutela della collettività. Sono iniziate le procedure per la selezione e l'arruolamento di 4.918.

